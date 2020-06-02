近400特教生在各界幫忙下，今2日包場看電影。（呂妍庭攝）

近400特教生在各界幫忙下，今2日包場看電影。（呂妍庭攝）

難得有機會到電影院看電影，特教生滿心期待進到影廳。（呂妍庭攝）

嘉義縣近400名特教生，今2日上午難得齊聚一堂看電影，藝人王彩樺還到場陪孩子們放鬆一下，親自策畫這場電影趴的興中國小特教班老師劉建宏說，特殊孩子要跟普通孩子一起看電影是一件很困難的事，但今天在大家的促成下，嘉義縣第一次有這麼多校的特教生一起看電影，意義非凡。

劉建宏說，興中國小為讓校內50多名特教生多點生活刺激，經常帶著孩子「出走」，孩子的進步家長看在眼裡，一位畢業生家長特別贊助經費，鼓勵校方帶孩子多到戶外活動，沒想到計畫被疫情打亂出不了門，好不容易等到疫情趨緩，才想說帶孩子包場看電影。

劉建宏說，經他詢問嘉義秀泰影城，業者得知要來看電影的是特教生，馬上釋出善意優惠，因經費有餘，劉建宏和同事為讓更多孩子一起參與，主動詢問其他學校要不要一起包場，竟獲得31校熱情廻響，今有超過350位特教生走進戲院，其中不乏遠從阿里山、大埔鄉，搭車搭1個多小時到嘉義市，只為了在戲院看電影的師生。

除了家長的支持，劉建宏還透過自己人際關係，接洽到一家新創品牌公司「Lamumu慕慕顏」，不僅多了一筆贊助，還意外與藝人王彩樺接上線，劉建宏透露，當他跟王彩樺邀說，希望她能來陪孩子看電影時，王彩樺一口就答應，且完全不收任何費用，連車馬費都自理，一早10點多就現身戲院，讓各個都會唱《保庇》的孩子很開心，爭取要和保庇天后合照。

劉建宏說，今天這場活動，讓特教孩子完成「到電影院看電影」的小小心願，尤其活動能順利進行，是靠很多人幫忙，像嘉義市議員李奕德不但親自到場關心，還特別麻煩嘉義市警方協助進行交管，讓31校的接駁車能順利把孩子送到秀泰，就連影城工作人員都為了孩子提早上班，才能讓孩子在歡笑中度過快樂時光。

縣府教育處學生事務及特殊教育科科長葉信一表示，今天這場跨校活動有意義，尤其嘉義縣國中小特教生有1800多人，今就有近400人到場，未來教育處會想辦法透過經費補助等方式，讓類似活動變常態化，期盼為這群特殊孩子，帶來更多對世界的想像。

(中時 )