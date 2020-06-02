大尖山的三角點附近有一塊大石頭標示「大尖山」。（周麗蘭攝）

2014年11月間嘉義縣民在大石頭對面設立一碑宣示主權，後來遭不明人士噴漆，目前石碑仍在。（周麗蘭攝）

二尖山美景宜人，是雲嘉登山族爬百岳前練腳力之處。（周麗蘭攝）

嘉義縣民努力宣傳二尖山屬於嘉義縣境，讓雲林縣民感情受傷，其實雲林縣也有二尖山步道。（周麗蘭攝）

雲林縣民最觸目所及的大尖山，究竟屬雲林縣或嘉義縣？雲林縣府地政處指出，大尖山三角點、嘉義縣民立碑之處確定在雲林縣境；縣議員賴明源、蔡東富要求縣府硬起來宣示主權。雲林縣府6日跨局處將上山勘查。

比起雲林縣第一高峰雲嘉南峰（1795公尺），海拔1305公尺的大尖山、海拔1274公尺二尖山更受登山族喜愛，因沿途有石板階梯、木棧階梯、石徑、產業道路，非常適合練腳力。

大尖山的三角點2014年11月被嘉義縣民設置石碑，不少登山族誤以為立足於嘉義縣，該石碑後來遭噴漆汙損；近年來，二尖山步道在嘉義網友宣傳下，已成為嘉義美景之一。

近日縣議員蔡東富、賴明源針對大尖山、二尖山行政區域提出質詢，要求雲林縣府徹查大尖山三角點嘉義縣民豎立的石碑有無違法？雲林縣可否也立碑？

地政處長黃凱達2日表示，根據國土測繪中心的永久測量標為圓心，半徑6公尺內範圍都屬雲林縣境，位址在雲林縣古坑鄉大湖底段263-2號，嘉義縣民立的石碑處也是雲林縣境內，而立碑處是林務局的國土保安林地。

黃凱達說，縣府曾函詢內政部關於大尖山所在地，獲明確回覆在雲林縣行政轄區，為求慎重建議與嘉義縣實地測量再協調。

他說，二尖山階梯步道是座落嘉義縣梅山鎮龍眼村，不過名為「二尖山步道」有很多條，雲林、嘉義都有開闢，同名但不同路線。

蔡東富議員希望雲林縣府硬起來，打掉石碑宣示主權，讓登山民眾打卡，也要加強網路加推廣雲林轄區的二尖山步道；賴明源議員認為雲林縣也應在大尖山立碑以正名。

不過農業處長魏勝德表示，目前立碑之處是林班地，將函文林務局要求改善。黃凱達也表示，大尖山若要立碑必須經過土地所有權人（林務局）同意。

文觀處長陳璧君表示，本月6日將會同地政處、城鄉處上山會勘，再交縣長裁示。

(中時 )