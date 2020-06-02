基隆市文化局提供的日據時期舊地圖裡標記的午砲所位置，地點看起來是在虎仔山，非球仔山。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

文化局副局長李添慶表示，對於資訊有落差會虛心檢討。（許家寧攝）

基隆市文化局日前稱球仔山為昔日午炮施放地點，引發各界議論。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市球仔山又名「火號山」，近期市府進行球仔山步道整修工程，開心宣布擬重現昔日「放午炮」報時的歷史場景，但消息一出引來熱議，直言「午炮所」位在基隆地標虎仔山，且現地尚有遺址，挨批張冠李戴，對此文化局也回應將虛心檢討。

文化局上周表示，日據時期在台灣實施午炮制度，基隆的「午炮」設在球仔山，因地理位置好，聲音可遠傳基隆港東西岸、和平島、仙洞等地，直到1929年4月，基隆市才廢止午炮，改發電報來報午時，這是基隆市的大事，也記載於基隆市志中。

不過文化局當時提供一張台灣堡圖標記「午砲所」的位置，被眼尖民眾發現「明明是虎仔山」，有文史工作者指出，基隆港西岸的虎仔山，每天正午發射3發空砲彈，當時稱為「正午統」，現在的虎仔山登山步道，還保有當年的午炮遺址。

議員莊敬聖質表示，新聞出來後，很多人都誤以為球仔山的「火號」由來就是因為中午在山上放午炮，也收到很多文史工作者抱怨虎仔山、球仔山「位置差那麼多」，他認為，現在說法紛紜，希望官方下次能做好嚴謹調查，如果有錯，就趕快修正。

文化局副局長李添慶表示，西岸早期是管制區，當地的調查研究比較少，這幾年透過大基隆歷史場景計畫，陸續調查研究、文獻蒐集會更精準，至於提供的台灣堡圖標誌有落差，會虛心檢討，後續有完整資訊出來後，會再對外發布更精準的資料。

(中時 )