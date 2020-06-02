國巨（2327）今日與臺灣銀行等 22 家行庫，完成簽訂五年期新台幣 485 億元聯貸合約。本次聯貸案由臺灣銀行、兆豐銀行、星展銀行、第一銀行、華南銀行及日商瑞穗銀行等六家銀行共同主辦，並由臺灣銀行與兆豐銀行擔任管理銀行。聯貸取得的資金將用於國巨未來營運成長及併購美國基美所需。
本次聯貸案深獲銀行界熱烈參與與支持，最後承諾參貸金額較原先規劃額度超出 近六成，是台灣被動元件產業史上最大規模，亦是近兩年來台灣企業最高聯貸額度，代表銀行團除了看好國巨與美國基美的併購綜效外，也對國巨未來的成長動能、獲利能力、全球性佈局策略及產業前景深具信心。
國巨公司因應市場需求及迎接5G與車用電子新科技時代的來臨，將持續擴大全球營運規模，以確保公司長期成長動能，並取得更先進技術以提升國際競爭力，建立永續經營實力，為產業及股東創造更高的價值。
(工商 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。