國巨（2327）今日與臺灣銀行等 22 家行庫，完成簽訂五年期新台幣 485 億元聯貸合約。本次聯貸案由臺灣銀行、兆豐銀行、星展銀行、第一銀行、華南銀行及日商瑞穗銀行等六家銀行共同主辦，並由臺灣銀行與兆豐銀行擔任管理銀行。聯貸取得的資金將用於國巨未來營運成長及併購美國基美所需。

本次聯貸案深獲銀行界熱烈參與與支持，最後承諾參貸金額較原先規劃額度超出 近六成，是台灣被動元件產業史上最大規模，亦是近兩年來台灣企業最高聯貸額度，代表銀行團除了看好國巨與美國基美的併購綜效外，也對國巨未來的成長動能、獲利能力、全球性佈局策略及產業前景深具信心。

國巨公司因應市場需求及迎接5G與車用電子新科技時代的來臨，將持續擴大全球營運規模，以確保公司長期成長動能，並取得更先進技術以提升國際競爭力，建立永續經營實力，為產業及股東創造更高的價值。

(工商 )