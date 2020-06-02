資訊服務商聚碩（6112）2日公布5月營收，達11.94億元，較去年同期增加13％。累計今年1～5月份合併營收為新台幣56.25億元，較去年同期增加10％。展望下半年營運，聚碩將著眼於數位轉型，並透過轉投資來插旗各如金融資安、CRM等領域。

聚碩今年第一季稅後淨利1.19億元，寫2007年第四季以來單季獲利新高，單季每股稅後盈餘0.63元。累計今年前5個月聚碩營收56.25億元，較去年同期增加10％。

聚碩主要代理國際網路通訊軟硬體產品，在六大領域代理全球超過40種知名ICT品牌Cisco、Citrix、Dell、IBM、Oracle、Redhat、VMware、SAP等產品，可幫助客戶智慧升級的IT需求一次到位，提供不同領域的資通訊整合解決方案。去年佳世達參與聚碩私募案，投資18.2億元並取得3.5成股權，聚碩結合佳世達原先的硬體優勢，將持續耕耘「智慧製造+智能服務」，提供客戶從雲到端、軟硬整合的智能方案。

聚碩今年也將持續開發下階段的雲端服務資訊軟體平台，以為將來雲端服務商機奠定基礎，並將更多的產品線納入平台之中，預計今年將拓展微軟Azure、Citrix、Cisco Webex等產品線。

(工商 )