高階電腦DIY、電競和記憶體品牌廠—曜越(3540)宣布旗下新品–曜越AH T200小型強化玻璃機殼，共有黑色和白色兩款，曜越AH T200小型強化玻璃機殼將在今年第3季正式發售。

曜越AH T200小型強化玻璃機殼，為AH T600的縮小版，AH T200小型強化玻璃機殼配有兩組超高速一個Type C接口、USB 3.0和高清晰音源孔，外型上一樣以直升機為設計概念，上方中間座艙設計為三面3mm厚的強化玻璃，機身採用金屬材質製造，特殊氣孔造型設計，多開孔與線條的搭配完整呈現出整體風格；而在左右各有一面4mm強化玻璃製成的轉軸式門，不止提升了空氣的流動性和內部組裝的方便程度，同時還可直接展示改裝的成果。機殼全模組化設計使自身具有很高的可塑性，可讓玩家隨心所欲的改裝。

在散熱方面，曜越表示，在正面和頂部可以搭載共4個14公分風扇，或者偏好水冷的玩家也可以選擇在正面加裝一個280mm水冷排，對於喜好小巧並有著非常規外型機殼的玩家，AH T200小型強化玻璃機殼將會是一個不錯的選擇。

曜越表示，曜越AH T200小型強化玻璃機殼由金屬材質加上強化玻璃所組成，在前方頂部的3mm強化玻璃和左右兩側的4mm轉軸式強化玻璃讓人能一眼看到裡面的硬體設備；背面的開放式設計也可直接秀出內部的硬體和水冷系統，乾淨整潔的同時也具備可觀的擴充性；機殼的面板提供了兩組超高速USB 3.0、一個Type C接口、高清晰音源孔、重開機按鍵，和一個電源按鈕，讓消費者能夠方便操作。

(時報資訊)