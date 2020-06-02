台灣證券交易所訂於6月3日召開有價證券上市審議委員會會議，審議匯僑設計(6754)申請股票上市案。

匯僑設計實收資本額6億元，主要產品為休閒旅遊、公共空間、商務空間及商業空間等各類空間提供設計規劃、專案管理、裝修工程、道具生產以及售後服務等全方位服務，2019年稅前盈餘3.41億元，每股稅後盈餘3.67元，今年第1季稅前盈餘0.37億元，每股稅後盈餘0.34元。

(時報資訊)

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