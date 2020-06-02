《興櫃股》匯僑設計明天上市審議 16:312020/06/02 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所訂於6月3日召開有價證券上市審議委員會會議，審議匯僑設計(6754)申請股票上市案。 匯僑設計實收資本額6億元，主要產品為休閒旅遊、公共空間、商務空間及商業空間等各類空間提供設計規劃、專案管理、裝修工程、道具生產以及售後服務等全方位服務，2019年稅前盈餘3.41億元，每股稅後盈餘3.67元，今年第1季稅前盈餘0.37億元，每股稅後盈餘0.34元。 (時報資訊) #匯僑設計 #上市審議 #每股稅後盈餘 #證交所 也許您會感興趣 財經熱門新聞 鐵口2008金融風暴！他3月神預言美國暴動 - 財經 白宮外傳爆炸聲！川普又撂狠話 道瓊期殺了 - 財經 北京嚇尿！川普丟「毀滅陸企核彈」恐爆金融海嘯 - 即時 大陸加速自製 全球記憶體恐陷紅海 - 財經 重磅！家樂福砸32億 吃下頂好、Jasons超市 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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