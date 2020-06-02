美國「佛洛伊德之死」在國內掀起示威風潮，總統川普用「鎮暴」方式處理，引來國際高度關注。疫情期間曾就台灣口罩問題發表爭議貼文的新加坡第一夫人何晶，6月1日晚間在臉書上轉貼《聯合早報》當日刊登的1幅政治漫畫，內容是諷刺美國總統川普面對香港示威及美國示威的態度截然相反。貼文一出，大陸網友紛紛一片拍手叫好。

該幅政治漫畫分成2部分，上半部畫出香港示威暴亂的狀況，川普則在一旁豎起姆指，大讚這就是「民主」；下半部則是美國明尼蘇達州的動亂，川普卻在一旁指責示威者是「暴徒」。何晶還轉載了另名用戶的評論稱：「今天新加坡聯合早報刊登這張漫畫，真有意思。」

政治漫畫分成2部分，上半部畫出香港示威暴亂的狀況，川普則在一旁豎起姆指，大讚這就是「民主」；下半部則是美國明尼蘇達州的動亂，川普卻在一旁指責示威者是「暴徒」。何晶還轉載了另名用戶的評論稱：「今天新加坡聯合早報刊登這張漫畫，真有意思。」(摘自HO CHING臉書)

貼文下方，許多網友留言附和，批評川普「就是雙標」、「川普也該嚐嚐這種滋味了」；但也有網友認為，何晶根本不在狀況內，美國的情況跟香港不同，「至少資訊是透明的」、「這跟香港完全不同起因好嗎？」

先前台灣向新加坡捐贈口罩後，何晶在Fb發文稱「Errr...」，引起一場網路罵戰，她事後修改留言，感謝台灣並希望網友停止對罵。

(中時 )