後防疫時期來臨，廠商講解非接觸式生理感測系統。（林瑞益攝）

後防疫時期來臨，經濟部加工出口區管理處副處長劉繼傳（右五）與學界、業界代表合影，搶進防疫商機。（林瑞益攝）

後疫情時代，催生出許多零接觸的遠距醫療與精準醫療的廠商，其中，位於高雄軟體園區的昇雷科技推出「非接觸式生理感測系統」，目前用於高醫等醫院，未來將應用在居家照護與長照方面，讓家人掌握罹患疾病的親人狀況，避免獨居老人發生腦中風或心肌梗塞等意外。

高雄軟體園區2日舉行記者會，宣布積極研發出遠距醫療、AI醫療等相關產品。加工處副處長劉繼傳、中山大學南區促進產業發展研究中心主任林根煌與多名業界代表出席。

劉繼傳致詞時說，為打造高軟園區為南台灣智慧醫療產業的示範場域、拓展智慧醫療市場，加工處推出4大措施，希望能協助廠商在此波疫情中，搶進智慧醫療商機。包含提升能量，與南部26所大學合作，協助媒合廠商所需要的人才，拓展商機，以及導入科專計畫資源，並由專業輔導團隊協助廠商申請政府補助資源，帶動園區整體商業發展。

業者方面，昇雷科技推出「非接觸式生理感測系統」，目前已有高醫、新光醫院使用此系統，這與常見的紅外線感測不同，就算手上拿著熱開水，但只要不接近臉部位置，就不用擔心出現警示。此系統可於短時間內，大規模以零接觸方式偵測每個病患的呼吸頻率、心跳、體溫與姿勢。未來在量產後，可望節省成本，讓更多家庭使用。

另外，還有業者推出床邊守衛―智慧防跌床墊，此床墊可以透過儀器感測使用者的睡姿，結合護士呼叫系統，守護家人的健康。

(中時 )