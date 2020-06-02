南韓政府決定重新在世貿組織（WTO）爭端解決機制下，就日本對韓限貿問題與日方進行磋商。日本共同社報導，日本外相茂木敏充在記者會上，就南韓重啟在世界貿易組織爭端解決程序稱，「進行單方面宣佈令人遺憾」，表達了不滿。

韓聯社報導，南韓產業通商資源部貿易投資室室長羅承植2日表示，日本政府沒有表現出解決該問題的意志，相關議程沒有取得進展。南韓政府認為，目前的情況難以視為符合世貿爭端解決機制的暫停條件，即進行正常的對話。

南韓產業通商部上月要求日方在5月底以前對管制3種材料的出口及從出口白名單中刪除南韓的做法表明立場，但日方最終沒有給出積極的答覆。日方曾以韓日政策對話中斷、常規武器管制不到位、出口管理組織和人力不足為由採取對韓限貿措施，之後韓方及時完善有關製度和系統，但日方仍然拒絕恢復對韓出口原狀。

世界貿易組織爭端解決機制是南韓手裡的唯一一張牌。韓日在世貿組織爭端解決機制下就限貿問題開展的磋商於去年11月22日暫停，南韓政府根據上述判斷作出重返世貿組織爭端解決機制解決問題的決定。韓方將為此向世貿組織申請組建專家小組。

羅承植表示，將向國際社會客觀地證明日方措施的非法性和不正當性，維護南韓企業的正當利益，全力化解兩國企業和全球供應鏈所面臨的不確定性。

(中時 )