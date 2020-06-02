有看過清朝宮廷劇的觀眾都知道，清朝的官帽又稱頂戴，不過，大多數人不知道的是，頂戴其實分了好幾個部分，除了帽子主體外，還有頂珠跟花翎；之所以這麼複雜，就是因為，官員的頂戴其實是分辨官員級別的重要象徵。那花翎到底是什麼呢？

若觀眾有仔細看劇就可發現，清朝官員的頂戴後面都拖著長長的一根像尾巴的東西，這就是所謂的「花翎」。「花翎」是以孔雀羽毛製成，其作用一方面可以明示官員的品級，另一方面，它代表了一種地位；在清朝，並非任何官員都能夠配戴花翎，只有對朝廷有重要貢獻或立過大功之人，才會有資格佩戴，因此，在清朝官員中，取得功績得到頂戴花翎是官員趨之若鶩的事。

具體來看，花翎也分為三個品級，以花翎上所擁有的圓眼數量區分，分為一眼花翎、二眼花翎和三眼花翎，其中，以三眼花翎最為珍貴；要說三眼花翎珍貴程度有多高，可先了解佩戴二眼花翎的都是什麼人。在清朝，能夠佩戴二眼花翎的，必須是朝廷冊封的公侯親貴，也就是說，要配戴三眼花翎，貢獻必須高於不少皇親國戚。

正因為能夠被賞賜三眼花翎所需要的條件極為苛刻，必須是為國家做出重大貢獻的人，所以，從康熙皇帝登基開始算起，一直到清朝結束，也僅僅只有7人獲得過三眼花翎；乾隆一朝，寵臣和珅曾想盡辦法要獲得一頂三眼花翎，然而至其乾隆離世時仍未實現，顯見三眼花翎珍貴的程度。

(旺報 )