台鐵平交道事故 竹南香山雙向列車延誤至19點 16:382020/06/02 中時電子報 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵發生平交道事故。(資料示意圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵平交道事故 竹南香山雙向列車延誤至19點。(圖/台鐵提供) 台鐵平交道事故。(圖/台鐵提供) 台鐵傳意外事故，受2538次平交道事故影響，臺鐵自15：53起，竹南站至香山站各次南下、北上列車有延誤情形，預計19:00恢復。 (中時電子報) #台鐵 #平交道 #列車 #延誤 #香山 也許您會感興趣 推薦閱讀 雙鐵解禁 6月起開放列車上飲食 10:302020/05/29 生活 客人回來了 高鐵6／1起增開6班車 15:302020/05/29 生活 台鐵浮洲站死傷事故！「板橋-樹林」恢復雙線正常行駛 17:092020/05/30 生活 他拍高鐵超過16年！獲NHK邀請變台日劇顧問 10:002020/05/31 財經 雙鐵飲食解禁 專家仍籲吃完再上 04:102020/06/01 生活新聞 人都回來了！高鐵6月30日起 每周大增121班 09:452020/06/01 財經 疫情趨緩 台灣高鐵6月底增班121列車 10:112020/06/01 財經 旅客回來了！高鐵本周末就會增班 6月底再增一波 11:402020/06/01 生活 丹東平壤之旅最後悔的畫 04:102020/06/02 兩岸藝文 台鐵東幹線電車線故障 各級列車延誤中午搶通 08:022020/06/02 社會 生活熱門新聞 本周熱爆 吳德榮：下波梅雨鋒面這天報到 - 生活 振興券7月15日上路 7大重點一次看懂 - 生活 三倍券全換現金？網曝絕招...眾跪喊：券神 - 生活 中衛口罩今出貨！27家通路曝光 網洗版：終於等到你 - 生活 6警訊曝肝臟不行了！營養師推5不起眼食物護肝 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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