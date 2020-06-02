台鐵平交道事故 竹南香山雙向列車延誤至19點。(圖/台鐵提供)

台鐵平交道事故。(圖/台鐵提供)

台鐵傳意外事故，受2538次平交道事故影響，臺鐵自15：53起，竹南站至香山站各次南下、北上列車有延誤情形，預計19:00恢復。

(中時電子報)