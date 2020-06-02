現在吃芒果正是時機，只是沒想到開箱個芒果也能發生驚魂記！女星Selina今在臉書po文，透露超開心收到朋友寄來的一箱芒果，正拿了一顆準備大快朵頤，沒想到底下發現「驚喜」，是一隻不動了的老鼠，怕老鼠的她立刻尖叫，馬上打給妹妹任容萱求救，沒想到妹妹跟朋友過來之後，發現事情不簡單…

Selina表示，本意是請妹妹跟朋友來幫她把老鼠屍體丟掉，沒想到救兵一進門，老鼠竟然活過來，以光速鑽進她的衣帽間，於是救兵馬上追進去，這過程歷時約1小時，Selina坦言「每分每秒都很難熬，我甚至做好棄家的打算」，所幸最後老鼠落網，他們將之帶去公園放生。

而Selina面對這場「戰役」，內心其實驚魂未定並且有濃濃陰霾，但看著那箱讓她又愛又驚嚇的芒果，想著他們千里迢迢從屏東被送到台北，多汁香甜到把老鼠都迷倒，Selina決定別跟美食過不去，克服對老鼠的恐懼，將芒果冰好冰滿，也慶幸這回送來10箱，還好只有一箱出現這恐怖的小驚喜，自我安慰「錢鼠不完了」。

(中時電子報)