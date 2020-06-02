謝忻過去和阿翔傳出不倫戀後重創演藝事業，日前她接受好友袁艾菲邀請上YOUTUBE FUN TV頻道「艾菲的小廚房」節目，謝忻透露最沮喪的那段時間，還曾開小帳罵酸民，用各種圖案當大頭貼，還要有個筆記本專門記住自己那幾個帳號密碼，後來發現這樣做很沒有意義，現在反而比較不會去在意別人的眼光，自己過的快樂最重要。

謝忻說到近期狀況，坦言自己前陣子遇到挫折時，會很想抓住那些流失的東西，很沒有安全感。她自我爆料瓜哥前陣子約她吃飯，她回應說要看看什麼時候有空，瓜哥卻激動地回說：「什麼叫做妳什麼時候有空！妳現在每天都嘛有空！」猛一看自己行事曆才發現是空白的。

謝忻遇到章魚燒的蛋汁無法凝固，還調侃自己這一年的運氣太背，背到連煮飯的火都可以不旺。（風雅國際娛樂提供）

兩人在節目中做章魚燒，謝忻遇到章魚燒的蛋汁無法凝固，還調侃自己這一年的運氣太背，背到連煮飯的火都可以不旺。艾菲坦言過去幾年，她常覺得自己是全世界最衰的人，做什麼事都卡卡的，不知不覺就會有很多倒楣的事情發生，後來學會換個角度思考，認為自己只要還有在呼吸，就沒有什麼真正的衰事。

艾菲分享自己曾經有一度過著被錢追著跑的生活，甚至迷信背著名牌包好像才更有底氣，後來發現這一切都太過虛華，自己要的太多反而把自己給困住了。她表示從當中體悟到不要讓自己成為金錢的奴隸，而謝昕有感而發，透露以前的自己是賺多少花多少，現在物質上的選擇少了，心靈反而獲得更大的滿足。

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