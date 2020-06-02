北門國小家長為讓孩子能上課後照顧班，上月30日徹夜排隊到上午7點半依序登記。（家長提供／羅浚濱新竹傳真）

北門國小課後照顧班家長排隊登記，校長賴雲鵬說，向隅的有60多位家長。（家長提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹市30所國小近日陸續開辦109學年度「課後照顧班」，因收費比安親班便宜，年年搶破頭，學校有採排隊登記或抽籤方式錄取，北門國小開的班因深受好評，首度出現家長凌晨就大排長龍登記的景象，不知情的還以為是在排隊買口罩！

黃姓家長說，她的兒子要升小二，因龍年生的孩子多，北門國小一年級就有8班，校方通知新學期課後照顧班招收9班，事先也給家長問卷要排隊登記或抽籤，大部分家長多選排隊，校方訂在假日的5月30日登記。

她並說，課後照顧班1班25人，小一要進是保障名額，每個月費用2600元，比一般安親班至少省一倍以上的錢，老師教的很好，晚上6點下班剛好接回家，不用擔心兒子的課業問題。

因不知小一新生會有多少人進課後照顧班，升小二有8班，並要與三到六年級搶進有限的9個班，讓家長們都擔心無法進班，5月30日凌晨就拿小椅子在校門口開始排隊。「不知道的人還以為是在排隊買口罩！」黃姓家長說，徹夜未眠的家長都順利讓孩子進課後照顧班。

北門國小校長賴雲鵬說，課後照顧班是委請合格教師來教小朋友，一和二年級因中午就放學每月費用2千多元，三到六年級每月只要1千多元，除幫小朋友複習檢查功課外，還有在校園做運動很安全，讓家長們都感到很放心。

賴雲鵬說，往年都是選在平常日排隊登記，今年因防疫關係選在假日，沒想到會出現家長凌晨就來排隊的情形，初步了解有60多位家長向隅，在學校忠孝和仁愛2棟教學大樓完成補強工程後，會再研究增班來滿足家長的需求。

(中時 )