據韓聯社報導，南韓總統府青瓦台2日就美國邀請南韓參加七大工業國集團（G7）峰會表示，這意味著南韓躋身引領世界秩序的領袖之列。

青瓦台發言人康珉碩對美國總統川普的上述提議表示，世界外交秩序的新舊轉型可能性增大，如果南韓總統文在寅能出席峰會，這將意味著南韓成為十一國集團（G11）或十二國集團（G12）等新體系的正式成員，有助於提升國格，維護國家利益。

據康珉碩轉述，文在寅獲悉後說，這是件值得歡迎的事情，無需躲避。有輿論猜測南韓參會將引發陸方反彈，但青瓦台否認這一可能性。

青瓦台一位核心幕僚說，韓美總統1日通電話時沒有提到大陸，陸方迄今也不曾提出反對，文在寅曾表示G7擴大會議將成為後新冠時代的里程碑，這一提法耐人尋味。

不過，文在寅1日在青瓦台主持召開第六次緊急經濟會議時表示，愈演愈烈的本國中心戰略和陸美經濟摩擦給南韓經濟以不小的拖累，兩國集團（G2）之間的摩擦直接衝擊到對外依存度高的南韓經濟。

去年南韓對陸出口占出口總額的比重最高，達到25.1％。對美出口占比為13.5％，排名第二。文在寅表示，疫情遷延日久致使世界經濟危機日益深重，何時見底、底在哪難預測。

韓聯社報導說，被稱為「新冷戰」的陸美矛盾，還從外交上加深了文在寅的憂慮。綜合考慮南韓經濟對外依存度和陸美兩國在朝鮮半島和平進程中所佔分量，南韓政府一直選擇「不選邊站」策略。但陸美矛盾加劇將迫使南韓面臨更加艱難的抉擇，美國推進的經濟繁榮網路（Economic Prosperity Network）「信任夥伴」聯盟便是一例。

(中時 )