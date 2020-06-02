五角大樓已下令北卡羅來納州布拉格堡(Fort Bragg)的憲兵大隊，部署到華盛頓特區，作為防衛該市更多暴力示威活動的預備力量。

美國有線電視新聞網（CNN）首先報導布拉格堡的200~250 憲兵已前往華府，之後五角大廈一位官員向軍事網(Military.com)確認此事，並表示這是國會議員的要求，而憲兵來自第18空降軍。

在喬治·佛洛伊德(George Floyd)不幸被警察過度壓制而致死後，美國許多城市都發動暴亂，抗議警察的示威者，與主要城市的執法單位(也就是警察)發生衝突，到了周末，各州已派出數千名國民警衛隊。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）和參謀長聯席會議主席米爾利上將（Mark Milley）在週一與美國總統川普（Donald Trump）會晤，並與州長們進行電話會談。據媒體報導，在電話會議中，川普敦促州長們必須對示威者「施加更大的壓力」。

川普稱抗議者是一群「無政府主義者」，應該逮捕並審判他們。他還告訴州長們，「你們大多數人都太過軟弱了。」

川普說：「他們會把你弄死，你會看起來會像個混蛋。」

艾斯培補充說：「我們必須要主導戰場。」

川普周一的推特，表示支持共和黨參議員科頓（Tom Cotton）的建議，科頓主張派出現役正規戰鬥部隊，例如第101空降師、第10山地師、第82空降師、第1騎兵師和第3步兵師，都是美軍最精銳的王牌部隊。

不過與此同時，國民警衛隊局長倫吉爾將軍(Joseph L. Lengyel)談話沒那麼激進，他表示「我們是為了保護生命、財產，維護和平、秩序和公共安全。」

(中時電子報)