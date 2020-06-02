海巡署4000噸級巡防艦首艦命名暨下水典禮2日在台船舉行。（柯宗緯攝）

4000噸級巡防艦下水，蔡英文總統（右）正式命名為「嘉義艦」。（柯宗緯攝）

海巡署4000噸級巡防艦首艦命名暨下水典禮2日在台船舉行，蔡英文總統親臨主持，並命名為「嘉義艦」，期待未來「嘉義艦」投入後，讓海巡人員如虎添翼。而該船規畫負壓隔離病房及醫療手術室，也為海上醫療救護能量寫下嶄新一頁。

蔡英文提到，自從上任以來，就積極推動國艦國造，全力支持「籌建海巡艦艇發展計畫」，打造更新、更快速的海巡艦艇，讓海巡弟兄姊妹執勤時，能夠更加安全，也克服不少挑戰極困難，讓世界看見台灣守護國土決心，更讓國內造船產業，走出全球的產業低潮。

蔡英文指出，這艘由台船承造的4000噸級海巡艦，命名為「嘉義艦」，希望這艘船能和海巡弟兄姊妹，一起守護好臺灣的海岸線。「嘉義艦」不僅是和傳奇級巡防艦的設計廠商，進行國際合作的成功案例，也是現役及建造中海巡艦的最大型船隻，可為海巡帶來更堅強力量。

蔡英文也提到，「嘉義艦」除具有平戰轉換的功能，艦艇上也有手術室，以及負壓隔離病房等醫療功能的艙間，也能為台灣海上醫療救護能量，寫下嶄新的一頁。

「嘉義艦」除建置專業醫療設備，另規劃建置負壓隔離病房及醫療手術室，原一般病床均亦可增設負壓隔離罩，降低交叉感染風險，保護執勤同仁健康安全。

另4000噸級巡防艦建置直升機庫，可供海軍S-70C直昇機依任務需要駐艦，遇有海上緊急醫療案件時，可搭配直升機進行後送，有效擴展巡防艦及直升機執勤範圍。

新造4000噸級巡防艦能承受10級強風、續航力超過10,000浬，未來可支援載運防疫物資前往鄰近國家，及時投入國際人道救援工作，象徵臺灣在海上人道救援方面，向前邁出了一大步，更有助於爭取國際社會的能見度。

「嘉義艦」服勤後預劃配置於海巡署艦隊分署中部地區機動海巡隊，祈願「嘉義艦」乘長風、破巨浪，航行平安，保障我國漁民海上作業權益與安全。

(中時 )