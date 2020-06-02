新竹市汀甫圳步道經1年改造後，市府將在6日下午舉辦「漫步汀甫圳重溫青春記憶」戶外市集活動，以校園為主題邀請附近6所學校校友返校重溫青春，市長林智堅希望大家周末一起來體驗變身秘境步道的汀甫圳。

汀甫圳附近有東園國小、新竹高商、新竹高中、培英國中、建華國中與交通大學共6所學校，隨著城市發展水圳環境日趨雜亂，變成居民厭惡的臭水溝，市府透過改善工程重整，讓汀甫圳重回民眾生活之中。

林智堅舉東山街到博愛街600公尺的路段與交大合作，透過整體環境整理及景觀改造，打開校園圍牆並增加休憩設施，能提供附近居民全新的休憩環境，更讓學生有條安全舒適的通學步道。

6日下午2點起至6點30分，在汀甫圳博愛街至學府路交大側門段舉辨這項活動，有手作市集、街頭藝人、學校社團表演及校園主題大地遊戲，當天拍照打卡上傳就有機會獲得限量贈品，活動詳情請上臉書搜尋「新竹市 新鮮事」粉絲專頁查詢。

(中時 )