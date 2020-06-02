快來遊彰化，我們準備好了！彰化縣旅遊產業協會、彰化縣民宿協會等業者齊力推出50萬元的大獎，要讓來彰化旅遊消費的遊客抽大獎。（謝瓊雲攝）

感謝抗疫英雄負重前行，讓台灣疫情歸零，彰化在地祥安巴士配合縣府和業者招待100名中央與彰化縣的抗疫英雄2天1夜免費遊彰化，提供全程免費專車接送。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美參觀觀光工廠、休閒農場等業者推出的伴手禮與優惠方案。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府攜手縣內觀光產業、旅宿業者，聯合推出彰化縣限定版振興觀光方案，要讓遊客到彰化一玩再玩，抽免費住宿券、體驗券和伴手禮及現金獎金等大獎。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府攜手縣內觀光產業、旅宿業者，聯合推出彰化縣限定版振興觀光方案，要讓遊客到彰化一玩再玩，抽免費住宿券、體驗券和伴手禮及現金獎金等大獎。（彰化縣政府城觀處提供／謝瓊雲彰化傳真）

來彰化，食宿遊購行；攜手觀光旅宿業、揮別產業嚴冬，彰化縣長王惠美2日與多家業者聯合宣告，「彰化準備好了！」宣布將推出彰化限定觀光振興方案，更將邀請彰化與中央100名抗疫英雄，免費暢遊彰化，食宿全部縣府招待。

疫情退散！彰化觀光活力再現。員林紅樓商旅、鹿港人文民宿、緞帶王觀光工廠和魔菇部落休閒農場等，還有彰化縣旅遊產業協會理事長吳世長與彰化縣民宿協會理事長許健泰等多家業者代表齊聚一堂，歡迎大家快來彰化遊玩。

王惠美表示，彰化好吃、好玩，縣府集結觀光工廠、休閒農場、旅館民宿、歷年彰化十大伴手禮商家等6大類業者，自6月15日起至9月15日止，凡消費滿500元就可憑發票抽大獎，最高獎金5萬元、獎項總額超過50萬元。

為了感謝防疫英雄們負重前行，讓國內疫情歸零，因此號召各觀光景點業者發起2天1夜全程接待，邀請100位防疫英雄同遊彰化。由縣府安排行程餐點、在地祥安巴士全程專車接送，還有員林紅樓商旅提供100間住房，還有熱情的彰化景點業者提供伴手禮。

吳世長表示，協會近60家成員，受疫情衝擊，曾有旅宿同業業績「瞬間歸零」，靠著散客、和補助辦理人才培訓經費，蹲點練功撐過來；許健泰說，彰化民宿多集中在鹿港、田尾2大區塊，疫情趨穩後也逐漸復甦，這次也將提供40間房供抽獎。

城觀處指出，縣府特別規畫推薦20條輕旅行路線供遊客參考，如「媽祖也文青老街體驗之旅」，亦包括由協會商圈、社區自營的路線，落實防疫輕鬆遊，消費發票寄回就能抽獎，盼能刺激觀光、消費，讓遊客來彰化一玩再玩。詳情可上彰化旅遊資訊網官網查詢，網址https://tourism.chcg.gov.tw/index.aspx。

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