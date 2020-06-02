鳩之澤溫泉區 延至周六開園 16:482020/06/02 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鳩之澤溫泉區因道路中斷，暫時停止營業，預計周六恢復營業。（羅東林管處提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣鳩之澤溫泉區因支線道路在5月31日發生上邊坡坍方，造成溫泉區唯一聯外道路中斷、溫泉管線受損，原定周三重新開園，羅東林管處為防再度發生落石，針對崩塌地刷坡、架設防護鋼網等，預計在本周六恢復營業。 羅東林管處表示，道路中斷讓鳩之澤溫泉區暫時停止營業，相關清理、修復作業預計周五才能完成，因此訂於周六上午9時恢復營業。 (中時 ) #溫泉區 #營業 #道路 #鳩之澤溫泉 #林管處 也許您會感興趣 生活熱門新聞 本周熱爆 吳德榮：下波梅雨鋒面這天報到 - 生活 振興券7月15日上路 7大重點一次看懂 - 生活 三倍券全換現金？網曝絕招...眾跪喊：券神 - 生活 中衛口罩今出貨！27家通路曝光 網洗版：終於等到你 - 生活 6警訊曝肝臟不行了！營養師推5不起眼食物護肝 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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