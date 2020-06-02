宜蘭縣鳩之澤溫泉區因支線道路在5月31日發生上邊坡坍方，造成溫泉區唯一聯外道路中斷、溫泉管線受損，原定周三重新開園，羅東林管處為防再度發生落石，針對崩塌地刷坡、架設防護鋼網等，預計在本周六恢復營業。

羅東林管處表示，道路中斷讓鳩之澤溫泉區暫時停止營業，相關清理、修復作業預計周五才能完成，因此訂於周六上午9時恢復營業。

(中時 )