衛福部長陳時中不畏辛勞，到各縣市推動防 疫新生活，上周日來台中時，市府經發局為迎接阿中部長，特別與好禮協會、糕餅公會、農會等業者收集20家業者產品分裝而成的澎湃包，民眾看到阿中部長喜歡澎湃包，發揮「順時中」採購力，市長盧秀燕2日表示，市府熱線不斷，紛紛詢問要到那裡買，發揮最強業配王的買氣。

經發局為迎接阿中部長，特地跟好禮協會、糕餅公會、農會等業者收集20家業者產品分裝而成，內容物包含阿聰師的小芋仔、陳允寶泉的芝麻牛軋糖、嘉味軒的鮮奶太陽餅、豐原清水排骨酥麵的豐原廟東排骨麵隨身包、沙鹿區農會的黃金活力地瓜餐包等。

經發局期盼利用澎湃包「十全加十美」意涵，獻給阿中部長滿滿的台中代表好禮。由於該產品經新聞披露後一炮而紅，目前市府和公會也正積極洽談，準備協助業者打團體戰，做好行銷澎湃包準備，有消息將盡速向市民公布。

若民眾對澎湃包內容物有興趣，經發局也呼籲大家選購台中在地好禮，內容品項均有在該店家通路販售，以行動支持台中店家，共創後疫情時代經濟新契機。

(中時 )