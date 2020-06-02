敦泰(3545)今(2)日參與證交所舉辦的業績發表會，看好IDC(觸控、驅動二合一整合晶片)、AMOLED、平板以及指紋辨識等四大領域長線均有穩定發展。敦泰表示，在指紋辨識領域上，除傳統解鎖功能外，也看好大陸龐大非侵入式血糖機市場。

敦泰多年扎根於驅動顯示業務，合作夥伴拓及全球，目前在全球有兩個研發中心，位於台灣、大陸深圳，另外還有9個營銷據點，包括美國聖荷西以及大陸各個地區，除核心主力業務IDC，近期也跨足車用、工業領域、AMOLED，陸續推出相關產品。

敦泰營運漸入佳境，2020年在終端銷售的智慧型手機，看到的有小米紅米系列、vivo、摩托羅拉，今年更首次打進三星，首季營運淡季不淡，營運開始步入正軌。

敦泰自去年下半年開始，受惠IDC貢獻逐步回穩，營運轉虧為盈，今年第一季營收29.1億元、季增3.7%、年增77.4%，毛利率21.99%，營業淨利7100萬元，稅後淨利5900萬元，季增15.7%，更是相較去年同期虧損明顯轉佳，每股獲利0.24元，已經為敦泰連續第三個季度獲利，顯示營運谷底已過。

敦泰表示，其實從2019年開始平板出貨就已經出現逐季成長，加上今年新冠肺炎疫情，造成生態圈變革，刺激了商用、教育平板市場，銷售大幅彈升，預計平板到第四季都是成長態勢，敦泰也可望藉此受惠。

在AMOLED應用上，敦泰已經有許多量產實機，客戶包括眾多品牌智慧手錶、智慧機，根據研調機構調查顯示，韓國AMOLED市場節節攀升，敦泰當然不會缺席，去年起也和韓系面板廠合作，持續朝向3成市占率邁進，驅動AMOLED則是瞄準穿戴產品，去年也和許多品牌廠進入量產。

在指紋辨識產品上，敦泰認為，屏下指紋是2020年重要產品，在手機滲透率會快速提升，敦泰布局該領域達5年，相較同業有競爭優勢，包括可延續電容指紋的演算法經驗、光學結構自製度高、對手機和平板供應鏈熟悉，且有完整的團隊在研發，結合TDDI可以提供一站式服務，現在也有多家中、美重量級客戶。

不僅如此，敦泰除看好指紋辨識可以應用在常見的解鎖外，也持續朝向健康領域發展，包括血氧、血壓的量測，其中目前最積極發展的就是非侵入式血糖儀，看重的是大陸是目前糖尿病患者居冠全球，對於血糖機需求很大，長期商機可期。

(時報資訊)