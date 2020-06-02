台灣新冠肺炎疫情趨緩，國內防疫規範措施可望在6月7日解封鬆綁，線上旅遊體驗預訂平台KLOOK超前部署旅遊國家隊，攜手台南市及屏東縣政府推廣跨縣市旅遊，提供區域在地私房秘境及深度體驗，讓消費者DIY自組多天行程，迎接反彈的暑期國旅商機。

消費者的旅遊行為和偏好在後疫情時代有所改變，據KLOOK台灣數據顯示，4月在KLOOK的搜尋中有8成為國旅行程。過往台灣民眾的國旅行程多以2天1夜輕旅行為主，但由於目前邊境管制尚未解除，預期國內旅遊頻率與天數將明顯增長。

KLOOK指出，考慮疫情尚未完全平息，開放空間或戶外活動更受消費者歡迎，且更重視景點行程的清潔與防疫規範等公共安全規範，甚至探索更小眾偏門景點、偏好安排獨自旅行或小規模家族旅遊，謹慎挑選同行夥伴，代表旅客對DIY自組行程需求將上升。

為迎接國旅商機，KLOOK透過內容行銷推廣台南和屏東在地與小眾體驗，讓想深度遊歷南台灣的旅客有更多旅遊靈感。同時，為鼓勵消費者3～5天行程，將推出跨屏東台南縣市旅遊的優惠套裝方案及交通行程加價購，方便消費者輕鬆串連交通。

KLOOK表示，3月與台南市政府簽訂合作備忘錄，希望結合雙方力量和資源，協助在地商家數位轉型，上架台南景點和體驗開創新銷售通路，目前已有近百個在地行程、私房體驗和美食交通等商品已上架或正在排程中，預計6月底將完成超過百種商品上架目標。

而KLOOK在5月初更攜手屏東縣政府推動屏東觀光2.0，與在地觀光休閒業者共同開創新通路，新觀光亮點，目前正積極完善屏東當地旅遊交通，挖掘台灣之光的咖啡豆和巧克力個人化體驗、陸海空私房景點的3D創新玩法、在地文創以及屏東隱藏美食。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示，KLOOK超前與台南市政府和屏東縣政府簽署合作意向書，整合公私部門力量，協助在地旅遊商家超前部署、推動數位轉型，發展適合千禧世代旅客的行程和體驗，目前已有近200個商品上架或正排程中。

林耀民指出，台灣一直是KLOOK相當重視的市場，下一步希望將國外旅遊型態延伸至國旅，透過推廣台南屏東的私房景點拉長國旅天數，甚至自組跨縣市的旅遊計畫，藉此優化台灣旅遊體驗，待未來外國旅客能重新回到台灣觀光時，能發現更多不同的台灣魅力。

(時報資訊)