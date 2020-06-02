居家限制使民眾被迫在家，因而增加高毛利的住宅用電，且自全球央行齊力寬鬆緩解流動性問題後，基礎建設相關類股將重回基本面表現。保德信投信認為，自居家辦公及企業雲端需求大增，有利電信塔及資料中心的需求成長；此外，本波基建類股修正後，相較投資級債券與公債殖利率，可突顯其5%股利率的收益優勢。考量多數業者基本面衝擊有限、產業保護性高、看好之題材長期趨勢不變，因此本波拉回創造了布局的好時機。

保德信全球基礎建設基金經理人楊博翔表示，居家限制雖然減少了低毛利的工商業用電，但抗疫行動使民眾被迫在家，反而使高毛利的住宅用電量因此增加，進而減低了獲利衝擊。近期流動性問題獲得舒緩後，楊博翔預期投資人重新聚焦穩健的基本面，具剛性需求的公用事業相關類股仍持續看好。

目前美國十年期公債殖利率來到0.66%左右，而基礎建設類股的股利率則已達5.22%水準，基建產業股利率與美國十年公債殖利率的差距已從年初的2.09%，大幅上升一倍至4.56%。楊博翔指出，在基礎建設被視為「另類債券」下，投資吸引力大增。

除此之外，這次疫情迫使員工「在家工作」，因而大幅提升企業雲端化投資意願。同時，根據業者調查顯示疫情並未降低行動業者布局5G的腳步，第二季基地台委託掛載量持續增加，這兩項利多將有利資料中心與電信塔業務成長潛力。

當3-4月疫情最嚴重時，經濟活動呈現急凍，經濟回復的的關鍵指標也在於交通運輸。自5月中旬開始美歐國家陸續解封，民眾工作通勤與工廠復工後物流需求都將增加，一些領先指標已顯示國內鐵、公路交通需求已初見回溫跡象。

此外，宅經濟當紅，推升雲端硬體需求大增，預計前八大雲端業者的資本支出的年成長將達14%。疫情促使企業、學校轉向遠端作業，連帶推升雲端需求，促使全球雲端基礎建設服務支出在過去一季創下新高。楊博翔看好基礎建設相關未來獲利和高度成長性，建議投資人可持續布局基礎建設基金。

(時報資訊)