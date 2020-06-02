美國5月製造業指數自11年低點反彈，投資人看好各地解除防疫封鎖措施將帶動經濟加快復甦，以及北京當局可望推出新的經濟措施緩解美中對峙升高造成的衝擊，周二香港恆生指數收漲1.11%，為23995.94點，距24000點大關僅一步之遙。國企股(H股)收漲0.43%，為9876.25點。

聯通收跌2.3%，在藍籌股中表現最差。領展再漲6.4%，漲幅領先藍籌股。醫藥股持續走高，同仁堂國藥勁揚漲11%。消費股強勢表態，週黑鴨大漲近9%，華潤啤酒漲5%，裕園集團漲8.4%，新秀麗漲近8%。

(時報資訊)