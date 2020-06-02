財政部賦稅署表示，109年3-4月期統一發票中獎號碼已於109年5月25日下午開出，特別獎獎金新臺幣（下同）1,000萬元中獎號碼為91911374，特獎獎金200萬元中獎號碼為08501338，財政部今日公布3-4月中獎發票名單和張數清冊，供民眾查閱是否是幸運兒中的一員。

據財政部統計，本期一千萬元特別獎中獎張數11張、200萬元特獎中獎張數16張。其中CP值最高的幸運兒當是在新北泰山區的小七，只花15元購買飲料，就中了一千萬元。小七購物的得主還有兩人，分別花了35元與81元。全家則有兩位，分別支出了39元與55元。全聯社與網路店家雅虎奇摩各有一人。

賦稅署提醒民眾對中109年3-4月期統一發票中獎號碼者，請於109年6月6日至109年9月7日期間至下列指定兌獎據點領獎；民眾使用載具儲存雲端發票，且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」兌領全部獎項，本期領獎期間自6月6日起至到9月7日止，中獎的幸運兒們別忘了這個期限。

(中時電子報)