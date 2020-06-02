張立昂、宋芸樺。（三立提供）

連晨翔在國民男友票選暫時居冠。（三立提供）

台視、三立新週日偶像劇《浪漫輸給你》將於本週日(7日)晚間十點於台視頻道首播，根據一項從5／20起做的為期一個月網路調查，究竟女孩們心目中的總裁老公是誰？最想擁抱的國民男友是誰？及最想體驗偶像劇中的浪漫情節是什麼？目前已近1萬5000人參與投票，「總裁老公」前三名分別為張立昂、禾浩辰及胡宇威；「國民男友票選」則是連晨翔、吳思賢及《跟鯊魚接吻》男主角羅宏正；至於女孩們最想體驗的浪漫情節，票數最高的竟然是「公主抱」。

張立昂因新戲《浪漫輸給你》即將上檔，粉絲投票力挺這位帥氣霸道總裁，他也承認暫居第一跟近期密集宣傳有關，因為以前他在偶像劇中最高職務只當到「執行長」。新戲飾演霸道總裁的他笑說，自己的個性其實是很多面向的，例如在工作上，或是在比較偏執的時候，可能跟霸道總裁的個性滿符合的，私下才會展現比較活潑、孩子氣的一面。

他坦言交女友也有霸道一面，特別是為了對方健康跟安全著想，會很自然就變成大男人，他解釋：「是為她們好！」他覺得私下的自己頗浪漫，特別是在給女生驚喜的部分，至今對愛情仍有童話故事般的浪漫憧憬，特別是偶像劇愛用招式「壁咚」，他也會引用在現實生活中。

張立昂劇中有不少「霸道總裁」酷帥表現，拍攝跳車戲要在柏油路上滾，他很man地跟宋芸樺說：「妳就躺在我的身上，窩在我的身體裡面，這樣就不會受傷。」還提醒她手不能伸出去，連宋芸樺都感受到那個瞬間的張立昂真是霸道。

連晨翔第一次參與華劇演出，在《浪漫輸給你》劇中你是十足守護暖男，守護著宋芸樺，在「國民男友票選」目前暫居第一，覺得超開心也很意外，他不敢說自己是很騎士型的男生，可是只要遇到自己真的喜歡的人，真的是會付出滿多。會默默守護是因為他想比較多，很擔心自己突然告白舉動會嚇到對方，或是把對方嚇走連朋友都做不成，所以他會在旁邊默默守護，「直到有一天對方發現了，對我也是有感覺的，自然而然就會在一起。」他記得高中時很喜歡一個女生，天天騎一個小時的車去她家，可能只是送個早餐或是點心，只要是能跟她講講話都覺得好開心，現在回想起來，「哇！那時真的騎好遠，有夠遠」。

(中時 )