大陸工程待建工程總值已超過新台幣700億元，相當於3.5年的工程案量，是成立74年來的最高紀錄；欣陸投控執行長張方欣指出，大陸工程除持續開發鐵道、捷運等基礎工程建設。同時將把過去積累的核心能力應用於新的成長領域，其中，傳統及再生能源等能源系統升級的發展契機，將是未來關注的重點。

欣陸投控指出，大陸工程此次創歷史新高的待建工程案量，主要來自於2019年取得的「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段地下段土建統包工程」（新台幣190億元）及「臺北市南港區南港機廠基地公共住宅統包工程」（新台幣73億元）等指標專案。

對於大陸工程未來的營運方向，張方欣指出，印度專案及海外轉投資不再影響財務績效。今年，國內市場除持續爭取鐵道、捷運等基礎工程標案外，也將把所積累之核心能力。應用於新的成長領域、發掘新市場。

在國內市場，欣陸投控指出，台灣的能源系統升級與再生能源發展會有將顯著成長，大陸工程會持續關注及評估相關機會及工程標案。另外，也會持續關注台灣住宅與飯店需求所帶動的建築工程商機。

在香港部分，張方欣指出，大陸工程在去年完成「梅窩污水處理廠改善工程」及「蓮塘/香園圍口岸與相關工程」，並獲取「香港啟德車站廣場第一階段項目工程」。儘管政經情勢及新冠疫情影響香港營造市場，但預期在2020年將會回穩且微幅增長；大陸工程將會更加審慎選擇，優先評估預算已通過的專案。

張方欣強調，公司成長的策略，是強化以現金回收為基礎的獲利成長，以評估進入台灣能源市場及其他鄰近國家的基礎營造工程市場。另外，也會加強運用科技、模組化、預鑄工法等應用，來減低全球營造業人才缺口的影響。

(工商 )