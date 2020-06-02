黃秋生和其他人一樣坐著常見的紅色塑膠椅，絲毫無明星架子。(圖/ 摘自臉書爆廢公社二館)

港星黃秋生因拍攝新劇來台，已完成14天自主隔離，近期開始投入拍攝工作，先前被問到入籍台灣一事，回應「準備中」讓大眾十分關切後續進展。2日有網友幸運地在路邊遇到黃秋生拍戲，觀察後發現他絲毫沒明星架子，被大票粉絲讚爆，「快點入籍台灣吧」。

今(2)日下午有一名網友在臉書粉絲專頁《爆廢公社》分享2張偶遇明星照，提到自己成功捕獲在路邊拍戲的超大咖港星黃秋生，稱讚他親民的樣子簡直是男神，也呼籲大家有機會巧遇還是別去打擾；照片中看到黃秋生和劇組工作人員在路邊休息，周遭沒有多奢華的配備，和其他人一樣坐著常見的紅色塑膠椅，絲毫無明星架子。

大票網友看到黃秋生如此親民，紛紛留言大讚，「沒大牌架子耶，塑膠椅也可以坐」、「真男人一個」、「歡迎來當台灣黃秋生」、「熱愛民主自由的藝人」；先前就有人一直建議黃秋生入籍台灣，當時他淡定回應「準備中」，讓許多人更期待他入籍的那天。

(中時電子報)