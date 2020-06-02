相信你我都經歷過打嗝打不停的超煩經驗，而隸屬於YouTube團體「這群人」的成員董仔，最近也在鏡頭前發生這樣的突發狀況，她藉這機會分享獨門「止嗝撇步」，只需簡單2步驟馬上解決，眾網友嘗試後，也瘋狂留言認證效果真的超強！

以誇張、充滿張力的肢體與表情文明的董仔，經常拍片分享生活點滴，而最近的影片中，她經歷YouTuber最不喜歡的情況，那就是開錄之後出狀況，因為打嗝而不得不中斷，然董仔卻不慌張，利用機會分享自己的化解妙招，首先拿個杯子裝水，接著「一口氣喝7口水」，並建議喝完水後「憋氣彎腰7秒」。

喝水、憋氣彎腰2個關鍵步驟完成後，董仔真的不再打嗝，帥氣宣告成功，而粉絲半信半疑，也親自施行她的止嗝撇步，忍不住上來留言見證，直呼非常有效，也有網友說憋氣喝10口水或是捏鼻子喝水，可達同樣的效果，然董仔說這因人而異「我沒用，我一定要2合一」。

(中時電子報)