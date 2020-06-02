市府5月啟動騎樓順平計畫，第一階段針對火車站前和舊城區17條路段，全面淨空騎樓違章佔用、違規路障及違規停車，騎樓順平工程將在7月啟動，預計年底將騎樓高低差整平，為2020台灣設計展和2021台灣燈會兩場指標性活動做好準備。

市長林智堅表示，本次火車站前、舊城區的騎樓淨空計畫示範性路段共17處，以舒適、順暢的通行動線為原則淨空騎樓和整平高低差，讓身障朋友、娃娃車都能通行無阻，是新竹市步行環境前所未有的革新。

工務處表示，本次騎樓淨空包括違章建築、固定式障礙物、移動式障礙物必須限期拆除、淨空，5月宣導說明會邀請17條街廓內里長、商家，說明騎樓順平計畫執行內容，目前為勸導期，7月底前限期改善。

工務處指出，7月啟動騎樓順平工程，17處路 段騎樓高低差的整平已做全面調查，以修順高低差為原則，不更動騎樓鋪面，高差小於30公分將以坡道順平，大於30公分的則以坡道搭配階梯，交通處也將於騎樓內劃設出2公尺寬行人通行空間，確保行走動線順暢無阻，並於周邊適時增設汽機停車格，做好配套措施後將進行取締。

(中時 )