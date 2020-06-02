竹山鎮位於清朝總兵吳光亮，開闢八通關古道的中路，拓墾極早，因而有「前山第一城」之稱；過去因為諸多因素而遷移的前山第一城石碑，2日重新矗立在竹山公園廣場，鎮長陳東睦表示，希望藉此讓大家了解竹山的歷史與文化。

前山第一城歷史悠久，位於八通關古道中路之心，也是當年的要塞；嗣後，雲林知縣陳世烈，在當地建立旌義亭。

1998年，竹山鎮公所再次將前山第一城石碑樹立起來，留下歷史的印記，也讓人們見證歷史。不過，2年前因土地因素，而被迫移除；為了找尋最適合「前山第一城」放置的地點，經過1年多終於塵埃落定，選定在竹山公園前廣場。

陳東睦表示，竹山公園擁有豐富的人文歷史，尤以「神社遺址」最受矚目，而該遺址也在2年前，正式獲得南投縣文化資產委員會核定為歷史建築文物，並且成為觀光遊憩點。

前山第一城具有深厚的文化背景，如今石碑重新矗立，將成為遊客深度之旅的重要一站，代表竹山的文化、宗教、歷史的寶藏，也希望能勾起鎮民對歷史的記憶。

(中時 )