吳姓駕駛自用小客車，行經溪湖彰水路１段663巷由西向東，經過無號誌交岔路口時，並未減速慢行。(翻攝GoogleMap／吳建輝彰化傳真)

蔡姓駕駛則是從鎮安路由北往南行駛而來，但依規定未劃分幹、支線道或同為幹線道或支線道者，左方車應暫停讓右方車先行，因此需承擔70％過失責任。(翻攝GoogleMap／吳建輝彰化傳真)

2018年6月彰化一名44歲吳姓駕駛，行駛在彰化縣溪湖鎮彰水路與鎮安路口，與一名蔡姓駕駛發生碰撞，導致蔡男左膝挫傷疼痛，事後蔡男依過失傷害向吳男求償89萬9626元，近日法官審理，認為求償無據僅判賠3093元，可上訴。

這起事故發生在前年６月，吳姓駕駛自用小客車，行經溪湖彰水路１段663巷由西向東，經過無號誌交岔路口時，並未減速慢行，當場與從鎮安路由北往南行駛而來的蔡姓駕駛發生碰撞，造成蔡男左膝挫傷，事後蔡男依過失傷害提出告訴，要求近90萬的高額求償。

判決書指出，蔡男依過失傷害向吳男求償醫療費310元、維修費零件51萬9916元、工資17萬9400元，及慰撫金20萬元，加起來一共89萬9626元，但吳男認為蔡為肇事主因，且慰撫金20萬已屬過高，重點維修費應扣除折舊，理應減輕損害賠償責任。

判決書也提到，原告專科畢業、未婚從事公務人員工作，月收入約6萬，被告則國中畢業、離婚，入監執行前從事臨時工工作，月收入約2至3萬元。

最後法官審酌，認蔡男為肇事主因，且車輛出廠至今超過十年，依折舊殘值、及保險理賠後不得再向吳男請求賠償，考量雙方經濟狀況、名下財產認為尚屬無據，綜因係爭事故所受損害，醫療費310元加慰撫金1萬元，而原告需承擔70％損害賠償責任，最後判吳男賠償蔡男新台幣3093元，可上訴。

(中時 )