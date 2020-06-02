電玩迷絕對不能錯過！悠遊卡公司將推出PlayStation®4遊戲主機（PS4）公司索尼（Sony）獨家授權「DS4造型悠遊卡」，全台限量28,000組，將於6月3日起進行預購，並於7月初陸續出貨，6大通路帶您一次了解。

索尼（Sony）旗下 PlayStation®4遊戲主機（PS4）自2013年上市以來，堪稱史上最暢銷的遊戲主機之一，全球狂銷逾1億台，圈粉無數。悠遊卡公司取得台灣索尼互動娛樂公司獨家授權，推出DUALSHOCK®4無線控制器（DS4）造型悠遊卡，以PS4的搖桿DS4造型化身悠遊卡。特別的是，當手把感應時，還會發出藍光，與真實手把在遊戲時的表現無異。

其實，DS4造型悠遊卡早在今年「PlayStation®春遊趣」活動中首度曝光，由於作工精緻、仿真程度高，當時就引發遊戲迷熱烈討論，不過當時僅限量300個，讓許多電玩迷撲空。此次採預購模式發售，讓想購買者絕對有機會入手作工細膩的「DS4造型悠遊卡」。

悠遊卡公司表示，「DS4造型悠遊卡」將在6月3日上午11時起至6月9日開放共28,000個預購，每個售價新台幣390元，每人限購1個，售完為止。民眾可在7-Eleven、全家便利商店、萊爾富、OK超商及PChome、MoMo購物網進行預購，預計7月初各通路即可陸續取貨，電玩迷這次千萬別再錯過入手電玩夢幻逸品的好機會。

(中時電子報)