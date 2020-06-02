來自美國的漢娜，自稱從小是一位四處亂跑的傻笑小雞卻很有自信。直到漢娜2歲那年，她因為一場大病得了腦膜炎導致手腳被截肢，從此漢娜周遭親朋好友逐漸對她退避三舍，甚至持有異眼光對待漢娜。然而，漢娜並不灰心，她坦然面對，從中尋找到自己的人生觀，同時她也藉由自己網紅身分，進而勉勵其她女孩也能夠像自己一樣活出自信。

漢娜雖因腦膜炎導致手腳全無，然而沒有自我放棄，仍積極面對人生，以自身例子來勉勵其他人。(BBC中文網影片截\圖)

對於被截肢的手腳，漢娜持著樂觀性格。她表示自己總會對人開玩笑，或以詼諧的角度來談話，告訴每個人這並非最糟糕的情況。漢娜認為，身體上有缺陷的人應該同等被對待，要讓每個人都知道彼此沒有什麼差異性。漢娜也舉例，每個人都會有自己生活，即使像她未來都有可能子孫滿堂，沒理由對自己的生活那麼沒有自信。

即時周遭親朋好友以異樣眼光看待漢娜，她仍是以樂觀的心情來面對。(BBC中文網影片截圖)

漢娜經常會在社群平台分享自己的正能量，她想告訴大家每個人的生活其實都是毫無差別的。漢娜進一步說明，雖然自己看起來的卻很厚臉皮，但卻覺得這更讓自己坦然面對自我。

起初漢娜並沒有想成為網紅，純粹只是將自己的日常生活分享在社群平台，沒料想到網友熱烈好評，於是開始思考自己能夠做些什麼。漢娜說明，她因為沒有在電視上有與自己相同處境的人，因此希望藉由自己例子，啟發其她沒有自信的女孩們，使她們知道無論自己長的如何，胖的、瘦的、滿臉雀斑等，只需將注意力放在自我生活上就足夠了。

(中時電子報)