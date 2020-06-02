明尼亞波利斯白人警察執法過當，以膝蓋大力壓頸，導致46歲非裔男子死亡，引發全美各地示威抗議不斷。為了平息暴力示威，美國總統川普已下令，不惜動用軍隊。

據《動力》（The Drive）網2日報導，如今在華盛頓特區上空，可以看到軍用直升機飛得極低，似乎在秀拳頭，迫使抗議者退散。分析指出，軍方用這種方式威懾民眾，顯然是種新戰術。

(中時電子報)