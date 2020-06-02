「高雄好物市集體驗店」2日開幕，為高市府首創跨境電商聯合平台行銷，實體見面設在高市府四維行政中心1樓，結合全息投影、物聯網技術，提供串連網路、實體創新的消費體驗，目前已募集67家廠商，瞄準內需市場，提供國人優質好貨。

韓國瑜提到，為協助將高雄在地優質廠商把貨賣出去，去年9月開始募集設籍 高雄的企業團結拚商機，成立「高雄好物市集」，目前已招募 67 家企業，今年則推出「高雄好物市集」電商平台官網拚打開在台品牌知名度。

「高雄好物市集」首間實體店「御見高雄好物體驗店」開幕，利用全息投影技術做拉霸趣味遊戲，結合販賣機出貨，讓到高市府洽公的市民及來到高雄旅遊的觀光客都可以來體驗科技結合購物，非常新奇有趣，也可作為高雄最佳伴手禮品之通路平台，匯集高雄優質潛力商品，共同打造「Kaohsiung Goods」品牌。

經發局表示，高雄振興購物嘉年華活動自6月1日起至8月31日止，共計3個月，預計送出50萬張50元抵用券，另在高市消費滿500元，憑發票上網登錄還可參加豪禮抽獎，內容包含日日抽5萬元抵用券、周周抽10兩黃金、月月抽百萬汽車及獨家好禮等，最後更將加碼抽出神祕大獎，活動期間也將於各大商圈舉辦快閃活動，現場免費送出抵用券

(中時 )