台驊投控（2636）董事長顏益財2日線上法說會上指出，集團首季業績受新冠肺炎疫情影響大 ，3月下旬歐美疫情擴大，大批醫療物資搶空運艙位，美東線運價最高九倍多上漲，公司在艙位掌握上享有優勢，子公司台灣空運表現好，加上有經營中歐鐵路，第二季業績有可能創新高，也可能完成整年獲利。

顏益財表示，下半年估計隨著疫情趨緩，民生需求提高，海運回溫，空運逐漸恢復正常。集團2000年將營運總部從台北遷往上海，除因當地業務快速成長，用人等營運成本低廉也是主因，現因中美貿易戰部分廠商遷回台灣遷往東南亞，且上海營運成本已經比台北高三到五成，集團今年在台北也設總部，採取雙總部策略。

顏益財指出，今年3月起因近七成航空客運航班停飛，航空貨運運價大漲，一般貨載用不起空運，但海運運送時間太長，中歐鐵路此時崛起，台驊耕耘中歐鐵路已有5年，中歐鐵路運費是空運三分之一，運送時間僅約15天，比海運少一個月，屬於中等產品，很多貨載改道中歐鐵路，一櫃難求。台驊稍早曾揭露，集團今年4月中歐鐵路運送貨量年增50％，創下單月最高紀錄，這項運務在公司營收占比也從4％提高到約6％。

台驊這兩年因中美貿戰，在中國地區加強非洲與中南美洲運務，也努力拓展東南亞業務，去年在東南亞的營收成長81％，營收佔比從6％提高到11％，今年估可提高到15％。

台驊去年獲利2.49億元，年減29.83％，EPS2.15元，儘管較前年衰退，仍創歷年第三高，上周股東會通過每股配發現金股利1.3元。今年首季台驊獲利0.22億元，年減39.54％，4月已見到明顯好轉，營收12.56億元，年增34.82％。

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