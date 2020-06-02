31歲男星余思達在民視《綜藝大集合》中有「宜蘭最速男」稱號，也是100公尺及400公尺跨欄紀錄保持人，這回他首次挑戰民視金鐘劇《無主之子》演出，除了為戲蓄鬍並曬黑，還跟朋友相約海釣體驗海上工作的模樣，熱愛演戲的他直呼「夢想成真」，尤其在劇中演黃鐙輝及孫綻的學長，戲裡對他們頤指氣使，下戲後還黏著他們對台詞，余思達說拍金鐘劇讓他多幾位兄弟，真的非常感動。

余思達表示拍戲困難重重，除了要克服在漁船上暈頭拍戲，還要實地整理超過上百公斤的漁網，他尤其感謝移工朋友，收工後即便疲憊，仍打起精神一一教導他們，讓余思達非常感動，也希望這社會上能有多一點的愛，尤其是台灣有數十萬名的移工，希望大家能多點微笑多點善意。

民視金鐘戲劇《無主之子》改編自真實社會事件，描述越南移工與台灣女子在無婚姻狀態生下孩子後，當父親被迫遣返，母親被迫拋下孩子遠去時，他們的孩子便成了沒有身分、沒有國籍的「無主之子」，劇中，黃鐙輝、孫綻、余思達、方大緯在劇中飾演漁工，拍攝過程也引起嘉義鄉親的追劇旋風。

飾演漁工之一的孫綻表示，在漁船上真的會跟搭檔建立起革命情感，尤其融入角色當下，會覺得自己真的只能跟一樣從越南來的黃鐙輝及余思達相依為命，儘管戲殺青近2個月，已有革命情感的他們還時常相約聚會。《無主之子》全劇共3集，從6月28日起，每週日晚間10點於民視無線台播出。

余思達在《無主之子》中飾演漁工，為戲特別去海釣，體驗海上生活。（民視提供）

演員黃鐙輝（左起）、孫綻、余思達在《無主之子》中演出越南籍移工培養出革命情感。（民視提供）

余思達（左起）、孫綻、方大緯、林清國、黃鐙輝在《無主之子》中一起在漁船上工作。（民視提供）

(中時 )