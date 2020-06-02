關於武漢市集中核酸排查的組織實施問題，武漢市衛生健康委員會副主任王衛華2日表示，武漢市在做好頂層設計的同時，非常關注現場的組織實施，做了以下3個方面的工作。第一，營造全民知曉、支持、參與的社會氛圍，充分利用網絡力量等多種方式，將《核酸檢測十問十答》等信息廣泛傳遞到廣大市民。

其次，規範有序的組織，全市設置采樣點單日最高達到2907個，通過分時段、分社區組織，減少居民等候；第三，加強流程管理，制定了《全市新冠核酸檢測篩查現場采樣工作督察記錄表》，明確了31項督察內容，通過精心謀劃 保證集中核酸檢測工作順利開展。

至於如何用10多天完成全市集中檢測的問題，王衛華表示，我們在原有23家檢測機構的基礎上，我們動員了全市的40家醫療機構和疾控中心參與此項工作，我們的檢測機構由23家增加到63家，大幅度地提升了核酸日檢測能力。

他指出，為完成集中核酸檢測工作，各檢測機構通過調集人員、增添設備、加強培訓，在集中核酸檢測期間，第三方檢測機構檢測工作人員從419人增加到1451人，設備從215台套增加到701台套，人員倒班、設備不停、24小時滿負荷運轉，這也是我們檢測能力提升的原因之一。

最後，運用新技術新方法。科學的方法也是提升檢測能力關鍵。基於國內外相關研究和多批次小樣本實驗，經省、市專家專題論證，一致認為，混樣檢測適合於武漢市集中核酸檢測，混檢單次不超過5個樣本合並檢測，這樣在短時間內提升了檢測效率。通過以上3個措施，武漢市日檢測能力從30萬人次快速突破100萬人次。

(中時 )