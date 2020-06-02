國際網總也設紓困金 補助對象為輪椅選手 17:142020/06/02 中時 陳筱琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國際輪椅網球選手也有機會申請補助金。（資料照／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際網球總會（ITF）及網球四大賽官方承諾要撥一筆超過30萬美元（約907萬台幣）的補助金，幫助輪椅網球選手度過新冠肺炎疫情沒有比賽可爭取獎金的困難時刻。 外媒指出，去年獎金進帳在10萬美元以下的選手，世界排名也在符合申請需求的條件之內，就能填表格申請。 和一般職業網球巡迴賽一樣，輪椅網球也是從今年3月疫情爆發就停賽至今，同樣到7月底前也都無法進行賽事，粗估大約有85場比賽延後或取消。 商家遭攻擊 MMA冠軍幫清理 NBA》羅德曼阻暴動：我們是人不是動物 (中時 ) #網球 #輪椅網球 #選手 #獎金 #申請 也許您會感興趣 推薦閱讀 金額逾8,200億 國銀拚紓困 申請案突破十萬 04:102020/05/29 金融．稅務 失業給付等申請 法律百科範本區找答案 21:412020/05/29 財經 學貸緩繳 低所得門檻放寬至4萬 04:102020/05/30 生活新聞 納達爾宣布退休？球迷虛驚一場 09:032020/05/30 體育 防疫新生活運動 台中週末網球賽、土風舞活動不斷 18:512020/05/30 生活 增幅有減緩趨勢 美420萬戶申請房貸緩繳 04:102020/05/31 全球財經 年收破32億 費德勒首攻最賺錢運動員 18:562020/05/31 體育 防疫盃》葛藍喬安娜減重有成 救不到的球都救到了 20:582020/05/31 體育 美網》選手集中住宿 男單變三盤兩勝？ 18:122020/06/01 體育 防疫盃》第2周賽事展開 「師徒對決」超吸睛 18:462020/06/01 體育 體育熱門新聞 MLB》果然「邪惡」 洋基裁45名小聯盟球員 - 體育 「說出來他會生氣」前美國拳王超低調！「佛洛伊德喪禮費」全包了 - 體育 NBA》喬丹罕見發聲：我們受夠了 - 體育 挑戰最強男人？拳手憂泰森被打死 - 體育 NBA》帕總：川普是個無腦白癡懦夫 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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