國際網球總會（ITF）及網球四大賽官方承諾要撥一筆超過30萬美元（約907萬台幣）的補助金，幫助輪椅網球選手度過新冠肺炎疫情沒有比賽可爭取獎金的困難時刻。

外媒指出，去年獎金進帳在10萬美元以下的選手，世界排名也在符合申請需求的條件之內，就能填表格申請。

和一般職業網球巡迴賽一樣，輪椅網球也是從今年3月疫情爆發就停賽至今，同樣到7月底前也都無法進行賽事，粗估大約有85場比賽延後或取消。

(中時 )