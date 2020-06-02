俄羅斯的新冠疫情稍微趨緩，莫斯科6月1日放寬已實施9周的嚴格居家令，開始有限度地讓民眾外出，公園及店舖可重新營業。俄羅斯直接投資基金（RDIF）同日則公布，當局將於下周開始使用首批獲准的抗新冠藥物，並形容這種藥物將可扭轉疫情。

莫斯科5月31日通報2595件確診，與之前單日新增超過6000件相比，出現緩和。鑑於感染率大幅下降，市長索比亞寧上周向總統普丁表示，將解除市內部分限制。官方指，居民可按照所住區域在指定日子內，一周在住所2公里範圍內外出3次，但進行任何戶外活動均需佩戴口罩。

RDIF主權財富基金負責人則向英媒透露，抗病毒藥阿韋法韋（Avifavir，暫譯）的測試結果將於本周內出爐。俄羅斯醫院可以從下周四（6月11日）開始，向患者提供阿韋法韋，每月可治療約6萬人。

另外，亞美尼亞總理帕申因（Nikol Pashinyan）周一在社群媒體上公布，自己與全家人均感染了新冠肺炎。他指，自己並未出現病徵，只是為了視察前線才接受檢測，結果驗出陽性結果。擁有300萬人口的亞美尼亞共有9402人確診新冠肺炎，其中139人病死。

(中時 )