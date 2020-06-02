林姓酒店小姐遭控與哥哥凌虐2歲兒，並丟下兒與蕭姓男友外出玩樂，害兒餓死家中廁所。林女、林兄都因患有智能障礙，接受精神鑑定，台北地院今開庭，蕭男的律師也替蕭男請求精神、智能鑑定，法官則要求提出病史證明。

北院今日開庭，蕭男的律師稱，蕭男無共同凌虐男童行為，因此與男童死因果關係；林兄的律師也稱沒有凌虐行為，若法院認為有凌虐，因男童死亡時林兄已離開1個多月，應不致造成妨礙幼童發展程序。

林女先前開庭均否認犯行，把犯行都推給林兄，今天公設辯護人改稱，林女承認遺棄致死，但仍否認凌虐犯行。

檢方聲請函詢法醫研究所，確認男童被棄置廁所，與營養不良與肺炎、敗血性休克死因間的因果關係，以及男童所受傷害是否可區分為林兄離開前、離開後，分析各自對妨礙發展、遺棄致死的因果關係。

林女在偵查期間就已精神鑑定過，林兄也於上22日至三軍總醫院鑑定，蕭男律師今稱，經觀察，蕭男無法理解他人語意，也無法正確評價行為意義，不知有無達到「欠缺辨識行為」的程度，希望也能精神、智能鑑定。法官則要求提供病史等相關證明，才有可能准許。

(中時 )