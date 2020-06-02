第2屆「太極文化交流週暨太極拳網路交流大賽」6月1日至7月15日線上登場，日前在高雄舉行啟動儀式。（柯宗緯攝）

第2屆「太極文化交流週暨太極拳網路交流大賽」6月1日至7月15日線上登場，日前在高雄舉行啟動儀式，線上擂台賽吸引台灣、河北、永年等地太極拳協會、武術社團等單位2000名選手，透過紅花亭武術專業網站報名並上傳影片競技。

鄭子37式太極拳表演暖場揭幕，並安排太極器械表演楊門32刀、陳式太极刀串場，高雄市海峽兩岸太極拳交流協會理事長黃文佑、社團法人台灣陳氏太極拳總會理事長賴金樹、屏東縣太極拳委員會主委劉玉霞、中華洪門武術聯盟理事長丁士揚等人致詞，並播放河北邯鄲永年名師代表等人祝福影片。

中華洪門武術聯盟祕書長劉大立指出，大賽項目及紅花亭APP操作方式，全台近30個太極拳、武術協會超過100名代表與會，大賽規畫線上擂臺賽、雲端話太極、太極英雄榜、線下演武匯等系列活動，各路武術好手齊聚雲端競技。

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「雲端話太極」則邀集台灣及河北楊振河、鍾振山、韓清民等太極名家錄製網路課程上傳紅花亭APP，6至7月下旬提供同好下載互動學習。

7月下旬「太極英雄榜」由河北省武術協會運動裁判員審查參賽影片，並辦理網路票選活動，依按讚數選出人氣獎，頒贈獲獎人員證書及獎盃，參賽者可獲電子證書。線下演武匯視新冠肺炎疫情發展，邀請台灣獲獎選手、教練前進河北受獎，並與邯鄲楊氏太極拳傳人切磋交流。

(中時 )