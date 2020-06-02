罷韓投票6日登場，警方當天能不能投票也受到矚目，綠營民代曾質疑警察局要求當天停休，這是否有干擾投票疑慮？高市警察局表示，歷屆辦理選舉勤務模式均一致，強調會顧及官警的公民權利，已協調選務機關辦理警務人員在籍投票，並要求各單位規劃時段供勤務員警輪替投票。

時代力量議員林于凱指保五總隊要求設籍高雄的員警，6日欲參加罷免投票須事前登記，質疑干擾投票；另民進黨議員李柏毅也曾表示接獲匿名員警投訴，罷免案投票當天，警察局公然要求調整輪休及自願服勤，本來有休假要調整成上班。

高市警局指出，遵循內政部和警政署指示，要求所有官警在罷免市長投開票勤務期間，必須做到行政中立，相關罷免案投開票日，依循歷屆辦理選舉勤務模式，妥善規劃勤務、調整輪休，因應選務期間的治安維護。

市警局說，為兼顧投、開票日警衛勤務，顧及官警投票的公民權利，主動協調選務機關，規劃當天執勤警務人員在籍投票，至於其他設籍高市的內外勤官警，也由各單位規劃妥適時段，供勤務官警可以輪替前往投票所投票。

據了解，保五這非變相實名制或干擾投票，只是要預做調班調配，並非做任何紀錄進行干擾。

(中時 )