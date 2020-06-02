NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳在Facebook直播的COMPUTEX Online Talks分享收購Mellanox相關資訊，並宣布基於Ampere架構的新產品與軟體，以促進對話式人工智慧 (AI)、資料分析和機器學習。黃仁勳釋出最新NVIDIA的九大新應用。

一、NVIDIA全新Ampere資料中心GPU全面進行生產：A100是一款針對AI訓練、推論、資料分析、科學運算與雲端繪圖所打造，具彈性的通用型作業負載加速器。

二、NVIDIA DGX A100開始出貨，將全球最先進的人工智慧系統用以對抗新冠病毒肺炎，第三代I系統，可提供5Petaflops的AI效能。

三、BMW集團攜手NVIDIA，重新定義工廠物流作業，BMW汽車工廠將部署採用NVIDIA Isaac機器人平台所開發的機器人與AI。

四、NVIDIA擴大NVIDIA Clara規模，加入全球醫療合作夥伴迎向新冠肺炎病毒的挑戰。全新Clara Guardian力助智慧醫院，全新AI模型加速新冠肺炎病毒的研究，並提升檢測成效；破紀錄的基因組定序速度，在不到20分鐘內便可完成分析人類基因組定序。

五、NVIDIA加速全球頂尖資料分析平台Apache Spark的運算速度。NVIDIA將端到端的GPU加速技術導入Apache Spark 3.0，全球超過50萬名資料科學家使用Apache Spark 3.0分析引擎處理大數據資料。

六、NVIDIA EGX Edge AI平台，為製造、零售、電信、醫療保健等產業帶來即時的人工智慧。NVIDIA推出兩款效能強大的EGX Edge AI產品，包含用於大型現成商用伺服器的EGX A100，和用於微邊緣伺服器的小型 EGX Jetson Xavier NX。

七、NVIDIA宣布推出業界首款專為25G優化的安全 SmartNIC。NVIDIA Mellanox ConnectX-6 Lx智慧網卡 (SmartNIC) 能提供先進的網路卸載，已加入雲端與企業作業負載。

八、NVIDIA Jarvis簡化打造最先進對話式人工智慧服務的方式。GPU 加速的 NVIDIA Jarvis 應用框架，讓企業能夠透過影片與語音資料來打造客製化的先進對話式AI服務。

九、NVIDIA DRIVE平台變得更強大。擴充性的平台改採NVIDIA Ampere架構，NVIDIA Ampere架構正式推出，也使得NVIDIA DRIVE平台將自動駕駛能力，從入門級的先進駕駛輔助系統(ADAS)解決方案，一路擴大到Level 5的自動駕駛計程車系統。

(時報資訊)