國巨(2327)公司今天與臺灣銀行等22家行庫簽訂485億元聯貸合約，聯貸取得的資金將用於國巨未來營運成長及併購美國基美所需。

國巨此次5年期485億元聯貸案，由臺灣銀行、兆豐銀行、星展銀行、第一銀行、華南銀行及日商瑞穗銀行等六家銀行共同主辦，並由臺灣銀行與兆豐銀行擔任管理銀行，最後承諾參貸金額較原先規劃額度超出近60%，是臺灣被動元件產業史上最大規模，亦是近兩年來臺灣企業最高聯貸額度，代表銀行團除了看好國巨與美國基美的併購綜效外，也對國巨未來的成長動能、獲利能力、全球性佈局策略及產業前景深具信心。

國巨表示，聯貸取得資金將用於未來營運成長及併購美國基美所需，公司因應市場需求及迎接5G與車用電子新科技時代的來臨，將持續擴大全球營運規模，以確保公司長期成長動能，並取得更先進技術以提升國際競爭力。

國巨前4月合併營收為144.61億元，公司將於今年第3季完成基美合併案，市場看好合併基美後，不僅為國巨增添成長動能，亦可強化國巨在車用電子、工業及5G等利基型市場產品佈局，進一步提升國巨產品市佔率。

(時報資訊)