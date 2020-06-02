民進黨新北市議員王淑慧涉嫌在2011年開始詐領助理費多年，金額高達385萬元，遭人檢舉，新北地檢署於今年4月啟動調查，認為罪刑重大，向法院聲押禁見王淑慧獲准；新北地檢署今日偵結，依違法貪污治罪條例起訴王淑慧、助理等6人，由於犯嫌均坦承犯行，並繳回貪汙款項，犯後態度良好，請求法院酌輕量刑。

64歲王淑慧曾任台北縣第12至14屆議員，後來選上2屆立法委員，直到2008年選舉失利後，於2010年回來選新北市議員，連任至今，選民服務紮實，深受地方肯定，未料卻捲入貪汙風波。

王淑慧與林姓男子談妥條件，從2011年起聘用林姓男子擔任公費助理，向新北市議會申請全額助理費後，每月分給林男12000至18000元，其餘收進自己口袋，藉此謀取不法所得。

王淑慧接著在2014年又以王姓、謝姓女子當作人頭，詐領助理費與春節慰勞金約350萬元，多年來以多種手法詐領385萬元。

新北地檢署調查後認為，王淑慧涉犯貪污治罪條例的「公務員利用職務上機會詐取財物」罪嫌與刑法「使公務員登載不實」罪嫌，但因王淑慧等人訊後皆認罪，並繳回不法所得，有悔過之心，請求法院減輕量刑。

(中時 )