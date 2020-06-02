今天下午由社工、美容、餐飲、動遊等系所學生所組成自救會在學校門口抗議，訴求原校畢業。（張亦惠攝）

嘉義縣私立稻江科技暨管理學院5月13日無預警宣布將自8月起停辦、停招，雖教育部尚未核定稻江的停辦申請，在校學生仍陷入錯愕與恐慌，上百名學生組成自救會2日下午首度站出來，提出原校畢業等訴求，並要求學校在6月15前明確回應，校方則由代理校長洪大安出面接受陳情書。

今天下午由社工、美容、餐飲、動遊等系所學生所組成自救會在學校門口抗議，社工系三年級鄭燕苓表示，稻江突然喊要停辦，已嚴重影響學生受教權，且若安置到其他學校，學分、制度上的不同等問題稻江目前都沒有解方，且其他學校要求大三同學需降轉才能就讀，等於需再多讀1年，造成同學困擾。

動畫遊戲設計學系大三同學楊焜麟說，自己是就業後才又重回校園，是為了一圓做遊戲的夢想，目前剩下1學分即能畢業，因台灣動畫遊戲設計的學校很少，符合的科系要轉學到高雄，在經濟及時間上都難以負荷。

洪大安表示，學校宣布停辦是依私立學校法等相關法令辦理，也進行相關教職員生安置說明會，目前已完成2場全校教職員安置說明會，學生安置說明則針對全校各系不同學制舉行多場說明會，會全面了解學生意願並維護其權利，學校已將學生意願，包含「校本部畢業」等訴求彙整並呈報教育部。

(中時 )